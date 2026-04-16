SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: Dieser Dividende blicken Georg Fischer-Aktionäre entgegen

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Papier Georg Fischer am 15.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 1,35 CHF. Die Dividende hat sich somit gemäß der Dividendenhistorie nicht verändert. 111,00 Mio. CHF werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,74 Prozent.

Veränderung der Dividendenrendite

Schlussendlich notierte der Georg Fischer-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 44,24 CHF. Der Dividendenabschlag auf den Georg Fischer-Titel erfolgt am 16.04.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Georg Fischer-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Aktionäre. Der Georg Fischer-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2,52 Prozent. Die Dividendenrendite ist somit im Vorjahresvergleich gestiegen. Damals betrug sie noch 1,97 Prozent.

Reale Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren fiel der Kurs von Georg Fischer via SIX SX um 31,94 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -16,00 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Georg Fischer

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,39 CHF. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,13 Prozent zulegen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Georg Fischer

Georg Fischer ist ein SPI-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 3,632 Mrd. CHF. Das KGV von Georg Fischer beträgt aktuell 42,66. Der Umsatz von Georg Fischer betrug in 2025 2,999 Mrd. CHF. Das EPS belief sich derweil auf 1,26 CHF.

Redaktion finanzen.at