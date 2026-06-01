SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Georg Fischer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Georg Fischer-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Georg Fischer-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Georg Fischer-Aktie betrug an diesem Tag 40,05 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24,969 Georg Fischer-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 43,42 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 084,14 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 8,41 Prozent.

Georg Fischer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at