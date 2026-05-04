Georg Fischer Aktie

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WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003

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Rentables Georg Fischer-Investment? 04.05.2026 10:03:41

SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Georg Fischer von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Georg Fischer-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Georg Fischer-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Georg Fischer-Aktie bei 38,48 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,599 Georg Fischer-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 110,83 CHF, da sich der Wert eines Georg Fischer-Anteils am 30.04.2026 auf 42,64 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +10,83 Prozent.

Georg Fischer wurde am Markt mit 3,50 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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