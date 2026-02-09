Georg Fischer Aktie
SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Georg Fischer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Georg Fischer-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 30,78 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,249 Georg Fischer-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.02.2026 auf 54,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 177,09 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 77,09 Prozent.
Georg Fischer war somit zuletzt am Markt 4,47 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
