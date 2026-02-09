Georg Fischer Aktie

WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003

Rentables Georg Fischer-Investment? 09.02.2026 10:04:28

SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Georg Fischer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Georg Fischer gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Georg Fischer-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 30,78 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,249 Georg Fischer-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.02.2026 auf 54,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 177,09 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 77,09 Prozent.

Georg Fischer war somit zuletzt am Markt 4,47 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Georg Fischer AG

Analysen zu Georg Fischer AG

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Georg Fischer AG 59,60 0,17% Georg Fischer AG

