Georg Fischer Aktie

Georg Fischer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003

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Hochrechnung 05.10.2026 10:03:43

SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Georg Fischer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Georg Fischer eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Georg Fischer-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Georg Fischer-Aktie an diesem Tag 50,45 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Georg Fischer-Aktie investiert, befänden sich nun 19,822 Georg Fischer-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 57,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 141,72 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +14,17 Prozent.

Der Börsenwert von Georg Fischer belief sich zuletzt auf 4,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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