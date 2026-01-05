SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Georg Fischer-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Georg Fischer gewesen.

Am 05.01.2021 wurde die Georg Fischer-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 57,45 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 17,406 Georg Fischer-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 53,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 932,99 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 6,70 Prozent gleich.

Georg Fischer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at