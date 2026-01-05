Georg Fischer Aktie
WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003
|Lukrativer Georg Fischer-Einstieg?
|
05.01.2026 10:03:53
SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Georg Fischer-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 05.01.2021 wurde die Georg Fischer-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 57,45 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 17,406 Georg Fischer-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 53,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 932,99 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 6,70 Prozent gleich.
Georg Fischer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,40 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Georg Fischer AGmehr Nachrichten
Analysen zu Georg Fischer AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Georg Fischer AG
|58,15
|0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Plus
Die Märkte in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.