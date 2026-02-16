SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Georg Fischer-Investment von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in Georg Fischer-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde das Georg Fischer-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Georg Fischer-Aktie letztlich bei 72,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,736 Georg Fischer-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.02.2026 auf 55,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 763,05 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 23,70 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Georg Fischer zuletzt 4,56 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at