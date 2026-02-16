Georg Fischer Aktie

Georg Fischer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003

Lukrative Georg Fischer-Anlage? 16.02.2026 10:03:48

SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Georg Fischer-Investment von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in Georg Fischer-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde das Georg Fischer-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Georg Fischer-Aktie letztlich bei 72,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,736 Georg Fischer-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.02.2026 auf 55,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 763,05 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 23,70 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Georg Fischer zuletzt 4,56 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Georg Fischer AG

Analysen zu Georg Fischer AG

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Georg Fischer AG 59,60 -1,97% Georg Fischer AG

