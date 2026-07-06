Georg Fischer Aktie
WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003
|Lukratives Georg Fischer-Investment?
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06.07.2026 10:03:54
SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Georg Fischer-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 06.07.2025 wurde die Georg Fischer-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Georg Fischer-Aktie bei 62,65 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Georg Fischer-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,596 Georg Fischer-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.07.2026 auf 45,12 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72,02 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27,98 Prozent verringert.
Georg Fischer wurde am Markt mit 3,70 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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