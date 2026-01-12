Georg Fischer Aktie
SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Georg Fischer von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Georg Fischer-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 33,03 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 302,801 Georg Fischer-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.01.2026 gerechnet (53,45 CHF), wäre das Investment nun 16 184,71 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 61,85 Prozent vermehrt.
Georg Fischer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,38 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
