Georg Fischer Aktie

Georg Fischer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 12.01.2026 10:03:45

SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Georg Fischer von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Georg Fischer eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Georg Fischer-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 33,03 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 302,801 Georg Fischer-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.01.2026 gerechnet (53,45 CHF), wäre das Investment nun 16 184,71 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 61,85 Prozent vermehrt.

Georg Fischer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,38 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Georg Fischer AG

mehr Nachrichten