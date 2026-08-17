SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Georg Fischer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Georg Fischer-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Georg Fischer-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 75,95 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,317 Georg Fischer-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (52,45 CHF), wäre die Investition nun 69,06 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,94 Prozent verringert.

Am Markt war Georg Fischer jüngst 4,29 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at