Georg Fischer Aktie

Georg Fischer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003

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Profitables Georg Fischer-Investment? 14.09.2026 10:03:41

SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Georg Fischer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Georg Fischer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Georg Fischer-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 76,25 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 13,115 Georg Fischer-Aktien. Die gehaltenen Georg Fischer-Anteile wären am 11.09.2026 723,28 CHF wert, da der Schlussstand 55,15 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27,67 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Georg Fischer einen Börsenwert von 4,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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