Georg Fischer Aktie
WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003
|Hochrechnung
|
26.01.2026 10:04:21
SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Georg Fischer von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Georg Fischer-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 62,20 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Georg Fischer-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,077 Georg Fischer-Aktien. Die gehaltenen Georg Fischer-Anteile wären am 23.01.2026 836,01 CHF wert, da der Schlussstand 52,00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 16,40 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Georg Fischer belief sich zuletzt auf 4,25 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
