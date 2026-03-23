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Georg Fischer Aktie

Georg Fischer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003

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Lukratives Georg Fischer-Investment? 23.03.2026 10:04:34

SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Georg Fischer von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Georg Fischer-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurde das Georg Fischer-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Georg Fischer-Anteile an diesem Tag bei 68,05 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,470 Georg Fischer-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.03.2026 gerechnet (40,24 CHF), wäre die Investition nun 59,13 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 40,87 Prozent.

Der Georg Fischer-Wert an der Börse wurde auf 3,30 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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