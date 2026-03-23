Georg Fischer Aktie
WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003
|Lukratives Georg Fischer-Investment?
|
23.03.2026 10:04:34
SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Georg Fischer von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Georg Fischer-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Georg Fischer-Anteile an diesem Tag bei 68,05 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,470 Georg Fischer-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.03.2026 gerechnet (40,24 CHF), wäre die Investition nun 59,13 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 40,87 Prozent.
Der Georg Fischer-Wert an der Börse wurde auf 3,30 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Georg Fischer AG
|
23.03.26
|SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Georg Fischer von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.03.26
|Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SPI zum Start steigen (finanzen.at)
|
16.03.26
|SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Georg Fischer-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
09.03.26
|SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Georg Fischer von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.02.26
|SPI aktuell: SPI am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|SIX-Handel: SPI präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
25.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)