SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Georg Fischer von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Georg Fischer-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Georg Fischer-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 68,10 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,684 Georg Fischer-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 10.07.2026 auf 43,82 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 643,47 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,65 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Georg Fischer bezifferte sich zuletzt auf 3,59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at