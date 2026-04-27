SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Georg Fischer von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Georg Fischer-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das Georg Fischer-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Georg Fischer-Papier bei 65,20 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Georg Fischer-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 153,374 Georg Fischer-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.04.2026 gerechnet (42,22 CHF), wäre die Investition nun 6 475,46 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 35,25 Prozent.

Der Börsenwert von Georg Fischer belief sich jüngst auf 3,46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at