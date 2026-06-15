SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Georg Fischer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Georg Fischer-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 15.06.2023 wurde das Georg Fischer-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Georg Fischer-Aktie an diesem Tag 66,10 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Georg Fischer-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,513 Georg Fischer-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Georg Fischer-Papiers auf 43,48 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 65,78 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 34,22 Prozent.

Georg Fischer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at