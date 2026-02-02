Georg Fischer Aktie
WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003
|Lukrative Georg Fischer-Anlage?
|
02.02.2026 10:04:30
SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Georg Fischer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Georg Fischer-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 57,55 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Georg Fischer-Aktie investiert hat, hat nun 173,762 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Georg Fischer-Aktie auf 51,45 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 940,05 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -10,60 Prozent.
Zuletzt verbuchte Georg Fischer einen Börsenwert von 4,22 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Georg Fischer AG
Analysen zu Georg Fischer AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Georg Fischer AG
|55,60
|-0,89%