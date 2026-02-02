SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Georg Fischer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Georg Fischer-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Georg Fischer-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 57,55 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Georg Fischer-Aktie investiert hat, hat nun 173,762 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Georg Fischer-Aktie auf 51,45 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 940,05 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -10,60 Prozent.

Zuletzt verbuchte Georg Fischer einen Börsenwert von 4,22 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at