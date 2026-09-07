Georg Fischer Aktie
WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003
|Profitables Georg Fischer-Investment?
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07.09.2026 10:04:00
SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: Wäre eine Anlage in Georg Fischer von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Georg Fischer-Papier statt. Diesen Tag beendete das Georg Fischer-Papier bei 55,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,792 Georg Fischer-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,82 CHF, da sich der Wert einer Georg Fischer-Aktie am 04.09.2026 auf 55,70 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0,18 Prozent eingebüßt.
Georg Fischer wurde am Markt mit 4,57 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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