Glarner Kantonalbank Aktie

Glarner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655

Lukrative Glarner Kantonalbank-Anlage? 12.01.2026 10:03:45

SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glarner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Glarner Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Glarner Kantonalbank-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 19,40 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 51,546 Glarner Kantonalbank-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.01.2026 auf 21,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 108,25 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 10,82 Prozent.

Zuletzt verbuchte Glarner Kantonalbank einen Börsenwert von 290,19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Glarner Kantonalbank

