Glarner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655
|Lukrative Glarner Kantonalbank-Anlage?
|
12.01.2026 10:03:45
SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glarner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Glarner Kantonalbank-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 19,40 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 51,546 Glarner Kantonalbank-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.01.2026 auf 21,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 108,25 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 10,82 Prozent.
Zuletzt verbuchte Glarner Kantonalbank einen Börsenwert von 290,19 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Glarner Kantonalbank
Analysen zu Glarner Kantonalbank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Glarner Kantonalbank
|23,20
|0,87%