SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glarner Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Glarner Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 01.06.2016 wurden Glarner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Glarner Kantonalbank-Anteile bei 20,35 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Glarner Kantonalbank-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,914 Glarner Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 29.05.2026 115,48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 23,50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15,48 Prozent erhöht.

Glarner Kantonalbank wurde am Markt mit 317,53 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at