Glarner Kantonalbank Aktie

Glarner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655

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Glarner Kantonalbank-Anlage unter der Lupe 07.09.2026 10:04:00

SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glarner Kantonalbank von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Glarner Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 07.09.2023 wurde das Glarner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Glarner Kantonalbank-Aktie betrug an diesem Tag 23,90 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 418,410 Glarner Kantonalbank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 10 711,30 CHF wert. Damit wäre die Investition um 7,11 Prozent gestiegen.

Alle Glarner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 345,71 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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