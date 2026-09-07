SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glarner Kantonalbank von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Glarner Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 07.09.2023 wurde das Glarner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Glarner Kantonalbank-Aktie betrug an diesem Tag 23,90 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 418,410 Glarner Kantonalbank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 10 711,30 CHF wert. Damit wäre die Investition um 7,11 Prozent gestiegen.

Alle Glarner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 345,71 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at