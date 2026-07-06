Glarner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655
|Glarner Kantonalbank-Investition im Blick
|
06.07.2026 10:03:54
SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glarner Kantonalbank von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Glarner Kantonalbank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Glarner Kantonalbank-Aktie bei 21,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 465,116 Glarner Kantonalbank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 162,79 CHF, da sich der Wert einer Glarner Kantonalbank-Aktie am 03.07.2026 auf 24,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,63 Prozent zugenommen.
Glarner Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 323,79 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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