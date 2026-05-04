SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glarner Kantonalbank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Glarner Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Glarner Kantonalbank-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Glarner Kantonalbank-Aktie bei 20,35 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 491,400 Glarner Kantonalbank-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2026 auf 23,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 597,05 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,97 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Glarner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 318,95 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at