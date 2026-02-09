SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glarner Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Glarner Kantonalbank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Glarner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Glarner Kantonalbank-Aktie bei 19,45 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 514,139 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Glarner Kantonalbank-Aktie auf 22,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 619,54 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,20 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Glarner Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 305,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at