Glarner Kantonalbank Aktie

Glarner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Glarner Kantonalbank-Investment 09.02.2026 10:04:28

SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glarner Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Glarner Kantonalbank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Glarner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Glarner Kantonalbank-Aktie bei 19,45 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 514,139 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Glarner Kantonalbank-Aktie auf 22,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 619,54 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,20 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Glarner Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 305,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Glarner Kantonalbank

mehr Nachrichten

Analysen zu Glarner Kantonalbank

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Glarner Kantonalbank 24,80 1,22% Glarner Kantonalbank

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen