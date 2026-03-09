SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glarner Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Die Glarner Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 20,75 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Glarner Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 4,819 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 114,22 CHF, da sich der Wert einer Glarner Kantonalbank-Aktie am 06.03.2026 auf 23,70 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14,22 Prozent.

Jüngst verzeichnete Glarner Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 320,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at