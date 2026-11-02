SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glarner Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Glarner Kantonalbank-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Glarner Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Glarner Kantonalbank-Aktie an diesem Tag bei 22,90 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 43,668 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Glarner Kantonalbank-Aktie auf 25,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 122,27 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12,23 Prozent.

Insgesamt war Glarner Kantonalbank zuletzt 346,84 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at