Glarner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655
|Hochrechnung
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02.11.2026 10:03:52
SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glarner Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Glarner Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Glarner Kantonalbank-Aktie an diesem Tag bei 22,90 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 43,668 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Glarner Kantonalbank-Aktie auf 25,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 122,27 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12,23 Prozent.
Insgesamt war Glarner Kantonalbank zuletzt 346,84 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Glarner Kantonalbank
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