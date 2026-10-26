Glarner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655
|Profitables Glarner Kantonalbank-Investment?
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26.10.2026 10:04:08
SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glarner Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die Glarner Kantonalbank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 20,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,854 Anteilen. Die gehaltenen Glarner Kantonalbank-Anteile wären am 23.10.2026 122,82 CHF wert, da der Schlussstand 25,30 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 22,82 Prozent.
Glarner Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 341,81 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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