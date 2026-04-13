SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glarner Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Glarner Kantonalbank-Aktie Investoren gebracht.

Am 13.04.2025 wurde das Glarner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Glarner Kantonalbank-Anteile letztlich bei 22,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 454,545 Glarner Kantonalbank-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Glarner Kantonalbank-Anteile wären am 10.04.2026 11 136,36 CHF wert, da der Schlussstand 24,50 CHF betrug. Mit einer Performance von +11,36 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Glarner Kantonalbank zuletzt 330,61 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at