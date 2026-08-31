Glarner Kantonalbank Aktie

Glarner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655

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Glarner Kantonalbank-Anlage 31.08.2026 10:03:47

SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glarner Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Glarner Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 31.08.2025 wurden Glarner Kantonalbank-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Glarner Kantonalbank-Aktie 21,20 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 47,170 Glarner Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Glarner Kantonalbank-Aktie auf 25,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 216,98 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,70 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Glarner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 348,23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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