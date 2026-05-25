SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glarner Kantonalbank von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Glarner Kantonalbank gewesen.

Die Glarner Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 29,80 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 335,570 Glarner Kantonalbank-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 651,01 CHF, da sich der Wert eines Glarner Kantonalbank-Anteils am 22.05.2026 auf 22,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,49 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Glarner Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 307,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at