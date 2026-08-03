SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glarner Kantonalbank von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Glarner Kantonalbank-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Glarner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 21,30 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Glarner Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 4,695 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.07.2026 118,31 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 25,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,31 Prozent vermehrt.

Alle Glarner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 340,02 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at