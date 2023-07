SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Glarner Kantonalbank bedeutet

Am 17.07.2020 wurde die Glarner Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 29,20 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 3,425 Glarner Kantonalbank-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 23,90 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 81,85 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -18,15 Prozent.

Glarner Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 322,55 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at