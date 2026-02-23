SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Glarner Kantonalbank von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Glarner Kantonalbank-Aktien verlieren können.

Die Glarner Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 25,20 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 39,683 Glarner Kantonalbank-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 912,70 CHF, da sich der Wert eines Glarner Kantonalbank-Anteils am 20.02.2026 auf 23,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 8,73 Prozent.

Glarner Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 310,50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at