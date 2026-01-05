SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Glarner Kantonalbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Glarner Kantonalbank-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Glarner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Glarner Kantonalbank-Aktie betrug an diesem Tag 28,90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,460 Glarner Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.12.2025 73,01 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 21,10 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 26,99 Prozent verkleinert.

Glarner Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 285,06 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at