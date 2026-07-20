Glarner Kantonalbank Aktie

Glarner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655

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Frühe Anlage 20.07.2026 10:04:24

SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Glarner Kantonalbank von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Glarner Kantonalbank gewesen.

Am 20.07.2021 wurden Glarner Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Glarner Kantonalbank-Anteile bei 29,30 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 34,130 Glarner Kantonalbank-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 17.07.2026 auf 24,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 839,59 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16,04 Prozent.

Alle Glarner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 331,99 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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