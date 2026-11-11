Graubuendner Kantonalbank Aktie
WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204
|Langfristige Anlage
|
11.11.2026 10:03:54
SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Graubuendner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Graubuendner Kantonalbank-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Graubuendner Kantonalbank-Anteile bei 1 394,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,174 Graubuendner Kantonalbank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2 600,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 651,36 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +86,51 Prozent.
Graubuendner Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,93 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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