SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Graubuendner Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie Investoren gebracht.

Am 18.03.2023 wurde die Graubuendner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1 730,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,578 Graubuendner Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 260,12 CHF, da sich der Wert eines Graubuendner Kantonalbank-Anteils am 17.03.2026 auf 2 180,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 26,01 Prozent.

Graubuendner Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 1,61 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at