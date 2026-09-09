SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Graubuendner Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Graubuendner Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Graubuendner Kantonalbank-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Graubuendner Kantonalbank-Papier an diesem Tag 1 530,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Graubuendner Kantonalbank-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,536 Graubuendner Kantonalbank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Graubuendner Kantonalbank-Aktie auf 2 630,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 189,54 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 71,90 Prozent gesteigert.

Graubuendner Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 1,98 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at