Graubuendner Kantonalbank Aktie
WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204
|Profitabler Graubuendner Kantonalbank-Einstieg?
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03.06.2026 10:03:41
SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Graubuendner Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Graubuendner Kantonalbank-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1 750,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,057 Graubuendner Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.06.2026 auf 2 130,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121,71 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21,71 Prozent angewachsen.
Graubuendner Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,57 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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