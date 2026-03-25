Graubuendner Kantonalbank Aktie
WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204
|Frühe Investition
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25.03.2026 10:04:44
SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Graubuendner Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Graubuendner Kantonalbank-Anteile an diesem Tag 1 455,00 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,873 Graubuendner Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.03.2026 auf 2 160,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 845,36 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 14 845,36 CHF entspricht einer Performance von +48,45 Prozent.
Jüngst verzeichnete Graubuendner Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 1,60 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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