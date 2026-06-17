Graubuendner Kantonalbank Aktie
WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204
|Graubuendner Kantonalbank-Investmentbeispiel
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17.06.2026 10:04:19
SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Graubuendner Kantonalbank-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1 480,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,757 Graubuendner Kantonalbank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 729,73 CHF, da sich der Wert einer Graubuendner Kantonalbank-Aktie am 16.06.2026 auf 2 180,00 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 14 729,73 CHF entspricht einer Performance von +47,30 Prozent.
Jüngst verzeichnete Graubuendner Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 1,60 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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