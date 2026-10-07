SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Graubuendner Kantonalbank-Investment verdienen können.

Am 07.10.2021 wurde das Graubuendner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1 530,00 CHF. Bei einem Graubuendner Kantonalbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,065 Graubuendner Kantonalbank-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.10.2026 167,32 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 560,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67,32 Prozent angezogen.

Graubuendner Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 1,88 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at