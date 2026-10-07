Graubuendner Kantonalbank Aktie
WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204
|Profitable Graubuendner Kantonalbank-Anlage?
|
07.10.2026 10:03:42
SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor 5 Jahren eingebracht
Am 07.10.2021 wurde das Graubuendner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1 530,00 CHF. Bei einem Graubuendner Kantonalbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,065 Graubuendner Kantonalbank-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.10.2026 167,32 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 560,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67,32 Prozent angezogen.
Graubuendner Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 1,88 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Graubuendner Kantonalbank
Analysen zu Graubuendner Kantonalbank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Graubuendner Kantonalbank
|2 720,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.