SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Graubuendner Kantonalbank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Graubuendner Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 750,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,714 Graubuendner Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Graubuendner Kantonalbank-Aktie auf 2 230,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 742,86 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 27,43 Prozent.

Graubuendner Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,63 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at