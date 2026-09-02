SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Graubuendner Kantonalbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Graubuendner Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Graubuendner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Graubuendner Kantonalbank-Aktie bei 1 645,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,608 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 2 800,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 702,13 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 70,21 Prozent gesteigert.

Graubuendner Kantonalbank wurde am Markt mit 1,99 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at