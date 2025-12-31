SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Graubuendner Kantonalbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Graubuendner Kantonalbank-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Graubuendner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1 500,00 CHF. Bei einem Graubuendner Kantonalbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,067 Graubuendner Kantonalbank-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Graubuendner Kantonalbank-Aktien wären am 30.12.2025 122,33 CHF wert, da der Schlussstand 1 835,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,33 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Graubuendner Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 1,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at