Graubuendner Kantonalbank Aktie
WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204
|Lukrative Graubuendner Kantonalbank-Anlage?
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01.07.2026 10:04:13
SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Graubuendner Kantonalbank-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Graubuendner Kantonalbank-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1 760,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Graubuendner Kantonalbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,568 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 318,18 CHF, da sich der Wert eines Graubuendner Kantonalbank-Anteils am 30.06.2026 auf 2 320,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,82 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Graubuendner Kantonalbank betrug jüngst 1,73 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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