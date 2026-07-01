Graubuendner Kantonalbank Aktie

Graubuendner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Graubuendner Kantonalbank-Anlage? 01.07.2026 10:04:13

SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Graubuendner Kantonalbank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Graubuendner Kantonalbank-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1 760,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Graubuendner Kantonalbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,568 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 318,18 CHF, da sich der Wert eines Graubuendner Kantonalbank-Anteils am 30.06.2026 auf 2 320,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,82 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Graubuendner Kantonalbank betrug jüngst 1,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Graubuendner Kantonalbank

mehr Nachrichten