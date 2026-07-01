SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Graubuendner Kantonalbank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Graubuendner Kantonalbank-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1 760,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Graubuendner Kantonalbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,568 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 318,18 CHF, da sich der Wert eines Graubuendner Kantonalbank-Anteils am 30.06.2026 auf 2 320,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,82 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Graubuendner Kantonalbank betrug jüngst 1,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at