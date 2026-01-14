Graubuendner Kantonalbank Aktie

Graubuendner Kantonalbank

WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204

Lohnendes Graubuendner Kantonalbank-Investment? 14.01.2026 10:03:57

SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Graubuendner Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Graubuendner Kantonalbank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Graubuendner Kantonalbank-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 780,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 0,562 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 13.01.2026 auf 1 880,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 056,18 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 5,62 Prozent.

Insgesamt war Graubuendner Kantonalbank zuletzt 1,40 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

