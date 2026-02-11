SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Graubuendner Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Graubuendner Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 11.02.2025 wurde das Graubuendner Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1 800,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,556 Graubuendner Kantonalbank-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 2 070,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11 500,00 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 15,00 Prozent.

Graubuendner Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at