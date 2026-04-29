SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Graubuendner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Graubuendner Kantonalbank-Aktien verdienen können.

Am 29.04.2016 wurde das Graubuendner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1 800,00 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 0,556 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.04.2026 auf 2 340,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 300,00 CHF wert. Mit einer Performance von +30,00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Graubuendner Kantonalbank einen Börsenwert von 1,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at