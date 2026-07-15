Graubuendner Kantonalbank Aktie
WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204
|Performance unter der Lupe
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15.07.2026 10:03:41
SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Graubuendner Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Graubuendner Kantonalbank-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Graubuendner Kantonalbank-Aktie betrug an diesem Tag 1 485,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,067 Graubuendner Kantonalbank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 152,86 CHF, da sich der Wert eines Graubuendner Kantonalbank-Papiers am 14.07.2026 auf 2 270,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,86 Prozent angezogen.
Graubuendner Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 1,71 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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